Inzaghi su Milinkovic: "Prima esaltato, ora critiche. Voglio reazione Lazio"

© foto di Federico Gaetano

Nella conferenza alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha risposto a chi gli ha chiesto di Milinkovic-Savic. "Se dopo il Genoa lo si esaltava e si diceva del suo ritorno al top, ora ci sono state le critiche dopo due sconfitte di fila. Tuttavia va fatta un'analisi dettagliata, non vanno cercati colpevoli dopo una sconfitta. Conta soprattutto il gruppo, non voglio reazioni da Milinkovic-Savic o da Basta, che è stato criticato, ma voglio una risposta dall'intero gruppo. Questo fa la differenza per vincere le gare", le parole dell'allenatore biancoceleste.