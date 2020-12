Inzaghi sul confronto con Lotito: "Tra noi rapporto che va oltre il calcio, chiacchierata serena"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli, mister Simone Inzaghi ha parlato anche della trattativa per rinnovare il suo contratto e del rapporto col presidente Lotito. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio: "Sapete che con Lotito ho un rapporto che va oltre il classico rapporto allenatore-presidente. Era felice dopo il Bruges per il passaggio del turno, poi giustamente si aspettava di più contro Verona e Benevento, ma tra di noi non c'è nessun problema".

Il suo rinnovo dipenderà dal mercato di gennaio?

"Assolutamente no. Ho parlato in serenità con Lotito dopo la Champions e dopo il Benevento. Adesso siamo concentrati su Napoli e Milan, poi vedremo. Tra me e lui c'è un rapporto che va oltre il calcio, lavoriamo insieme da 16 anni circa".