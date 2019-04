Inzaghi sull'infortunio di Milinkovic-Savic: "Non sembra una cosa grave"

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è apprensione in casa Lazio per l'infortunio di Milinkovic-Savic, che ha dovuto abbandonare la sfida con il Milan dopo appena 15' a causa di un problema alla gamba destra. Il tecnico Simone Inzaghi ha però rassicurato tutti sulle condizioni del centrocampista serbo: "Ha subito una distorsione a caviglia e ginocchio, ma non sembra una cosa grave", ha dichiarato a Rai Sport.