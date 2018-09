Inzaghi sulla Nazionale: "Spero che torni in cima ai pensieri degli italiani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pippo Inzaghi, allenatore del Bologna e campione del Mondo nel 2006, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il nuovo corso della Nazionale di Mancini: "Mi piace che tutto inizi da Bologna, che ricominci dal mio stadio e in quello che è stato anche lo stadio di Mancini. Spero veramente che sia un inizio importante per riportare la Nazionale dove deve stare, in cima ai pensieri degli italiani".