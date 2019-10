Inzaghi sulle parole di Lotito: "Siete bravi a far dire cosa non si pensa"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi , il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche del suo rapporto con Claudio Lotito. "Voi siete molto bravi a far dire cose che non si pensano. Penso che il mio lavoro in questi quattro anni sia sotto gli occhi di tutti e nessuno può toglierlo. L'allenatore prende tante decisioni e deve sbagliare il meno possibile. Lotito lo conosciamo, è un grandissimo motivatore. Ha voluto spronare".