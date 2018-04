Inzaghi: "Supercoppa europea con la Roma? Sarebbe meraviglioso"

© foto di Federico Gaetano

Supercoppa europea tutta a tinte capitoline. E' una ipotesi molto difficile da realizzare, ma possibile dopo l'impresa di ieri della Roma contro il Barcellona. Una possibilità che ha commentato oggi, ai microfoni di Sky, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi: "Non sarebbe male per la città di Roma, sarebbe una cosa meravigliosa. La Roma è un passo avanti rispetto a noi, noi dobbiamo ancora conquistare la semifinale. Sappiamo che incontriamo un avversario difficile da affrontare. Complimenti alla Roma, sono stati bravissimi: in coppa non ci si ferma ai 90 minuti e bisogna far bene nei 180".