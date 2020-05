Inzaghi terzo in Serie A per media punti: solo Conte e Sarri meglio di lui

Solo Maurizio Sarri e Antonio Conte meglio di Simone Inzaghi per media punti in Serie A. L'allenatore della Lazio, da quando nell'aprile del 2016 è salito in sella alla prima squadra subentrando a Pioli, ha collezionato 82 vittorie, 29 pareggi e 36 sconfitte. Ovvero 275 sui 441 disponibili nelle 147 disputate in campionato. La sua media è altissima, di 1,87 a gara, ma non sufficiente per superare Sarri (secondo con una media di 2,04 punti) e Conte (primo con 306 punti, 2.22 di media) nello stesso intervallo di tempo considerato.