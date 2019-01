© foto di Insidefoto/Image Sport

L'avvio disastroso di stagione è costato caro a Filippo Inzaghi. L'ex mister di Milan e Venezia è stato esonerato ieri dal Bologna, che ha affidato la guida tecnica a Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo torna in terra felsinea dopo 10 anni e firma un contratto di sei mesi, con opzione per un altro anno in caso di salvezza. SuperPippo è l'ottavo tecnico a saltare in questa stagione: prima di lui era toccato a Longo, Ballardini, Juric, Ventura, D'Anna, Andreazzoli e Velazquez. La Gazzetta dello Sport riporta la prima reazione di Inzaghi dopo l'esonero: "Mi dispiace dover lasciare questa splendida città e la sua gente", avrebbe detto agli amici milanesi.