Inzaghi, un 2020 tra corsa scudetto, record e Champions. E il 2021 sarà spartiacque con Lotito

Poteva fare scacco matto al re, anzi alla Vecchia Signora, interrompendo l'egemonia della Juventus in Italia. "Senza Covid potevamo vincere lo Scudetto". Invece Inzaghi si è dovuto 'accontentare' solo di riportare la Lazio in Champions dopo tredici anni, centrando poi la qualificazione agli ottavi di finale che invece mancava dal 2000-'01. In mezzo tanti record (di punti, 78, di vittorie di fila, 11, e turni d'imbattibilità, 21), un lockdown, un calendario intenso, polemiche e una situazione complicata legata al suo rinnovo di contratto, al momento in stallo con il presidente Lotito. Insomma, quello che si sta per concludere è stato un anno particolare per il tecnico piacentino: dodici mesi che gli hanno fatto fare un definitivo salto in avanti, almeno in Italia.

Si è guadagnato stima e credibilità, Inzaghi, che a fine febbraio scorso per una settimana (in attesa del recupero di Juve-Inter) aveva guardato tutta la Serie A dall'alto, con il momentaneo primo posto in classifica. La sua squadra viaggiava con un ritmo pazzesco, volava sulle ali dell'entusiasmo, spinta da un Olimpico che domenica dopo domenica cominciava a credere nel sogno scudetto. Giocava un ottimo calcio, aveva top player in forma ed era reduce dalla vittoria della Supercoppa italiana e dai successi nei big match contro Juventus, Napoli e Inter. Poi l'avvento del Covid, con l'interruzione della stagione per tre mesi. Alla ripartenza si è vista una Lazio diversa, che ha perso 6 partite su 12, piazzandosi al quarto posto. L'estate seguente non è stata semplice: nonostante fosse arrivata la qualificazione in Champions, la delusione per il sogno svanito è stata grande. In più ci sono state polemiche sul mercato, con giocatori arrivati in ritardo, e sul rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2021. La nuova stagione è ripartita con alti e bassi, con polemiche continue. In un clima teso e delicato, la Lazio in Champions è riuscita a centrare la qualificazione agli ottavi (ora c'è il Bayern) mentre in Serie A il percorso è stato sottotono (ottavo posto a -5 dal quarto). Il tempo per recuperare però c'è.

"Il 2020 era iniziato benissimo, già con la Supercoppa vinta a Riad contro la Juve qualche giorno prima che iniziasse il nuovo anno. Poi in campionato avevamo raggiunto risultati straordinari. Purtroppo l’emergenza Covid ci ha penalizzati, senza il nostro pubblico non siamo più riusciti ad esprimerci come prima”. Il bilancio del 2020 è comunque positivo: siamo tornati in Champions dopo tredici anni e più in generale abbiamo vissuto tante belle emozioni", ha detto prima di Natale Inzaghi. Tra pochi giorni si entrerà nel 2021, da considerarsi come spartiacque nel suo rapporto con la Lazio e con Lotito. Dopo cinque anni non è scontato che il ciclo continui, perché le incomprensioni con il presidente ci sono, anche se il rapporto di base rimane ottimo. In cuor suo il tecnico vorrebbe rimanere: è a Roma da vent'anni ed è diventato tifoso della Lazio. Ma aspetta che Lotito concretizzi la proposta sul rinnovo e faccia un passo in avanti per dimostrargli ancora fiducia.