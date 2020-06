Inzaghi vara la linea della prudenza: Adekanye e Milinkovic insegnano

A poco più di due settimane dall'inizio del campionato (la Lazio giocherà il 24 giugno contro l'Atalanta ), a Formello prevale la linea della prudenza. La calma vince sull'euforia e la voglia di allenarsi, che, in alcuni casi, può essere controprudecente. Soprattutto in questi giorni in cui la condizione fisica dei giocatori, fermi per tre mesi per il lockdown, non è delle migliori. Un esempio è Adekanye: aveva un affaticamento, ha forzato e ha riportato uno stiramento. Meglio dunque riposare un giorno in più che rischiare un infortunio, questo è il leit motive di Simone Inzaghi, che vorrebbe arrivare all'appuntamento di Bergamo con la rosa al completo. È il motivo per cui Milinkovic venerdì e sabato non si è allenato, nonostante se la sentisse di scendere in campo, per tornare con i compagni già nella seduta di ieri (a tratti ha svolto esercizi differenziati). Se il serbo lancia segnali super incoraggianti, per Leiva bisogna aspettare ancora un po'. Il ginocchio è ancora infiammato (è stato operato il 4 aprile) e avrà bisogno di stare fermo un altro paio di giorni.