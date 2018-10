Inzaghi: "Voglio il Bologna che ho visto contro Roma e Udinese"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia di campionato in casa Bologna in vista del match interno di domani contro il Torino. Questa l'analisi in conferenza stampa del tecnico dei felsinei Filippo Inzaghi: "Il Torino è una delle migliori squadre del campionato, ha una rosa talmente completa che può permettersi di lasciare in panchina giocatori come Soriano e Zaza. Noi però siamo siamo pronti, giocheremo in casa e abbiamo un debito morale nei confronti dei nostri tifosi. Cercheremo di fare il massimo, mi aspetto una grande gara. La formazione? Ho ancora qualche dubbio, qualche giocatore non è al 100%. Siamo contenti di aver recuperato Pulgar e Poli, mentre Mattiello e Krejci non saranno della partita. Palacio? Se Falcinelli fosse stato al 100% sarebbe partito dalla panchina, ma viste le condizioni di Diego sto ragionando su chi è meglio far partire titolare. Orsolini dal 1′? E’ pronto, può essere una soluzione. Non da seconda punta però, al massimo potrebbe giocare o dietro alle punte o come quinto di centrocampo. Dobbiamo dimenticare la partita di Cagliari e dare continuità alle prestazioni che abbiamo fatto in casa contro Roma e Udinese. Domani voglio vedere quello che già ho intravisto nelle scorse giornate e voglio iniziare a vederlo con continuità”