Inzaghi: "Voglio il Bologna in Europa League. Non sarà subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, nuovo tecnico del Bologna, ha dettato gli obiettivi per i prossimi anni con i rossoblù. "Noi dobbiamo andare in Europa League, io spero questo per il Bologna. Non siamo qui a vendere fumo, dovremo fare dei piccoli passi prima e conquistare i tifosi con quello che faremo in campo. Cercherò di rendere orgogliosi i dirigenti. Questa è una società ambiziosa, non sarei tornato altrimenti: mi sono conquistato la Serie A scendendo in Lega Pro, me la sono guadagnata in due anni".