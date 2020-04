#iorestoacasa - Le storie della buonanotte: Salapu da Pago Pago e il 31-0 dell'Australia

Nicky Salapu da Pago Pago ha adesso trentanove anni e si gode gli ultimi tuffi della carriera nella squadra di una vita. Quella dove è cresciuto, quella che gli ha permesso di andare a cercar fortune in Austria per tre anni. Quella dove è tornato, quella che ha lasciato nuovamente per andare in Indonesia al Mitra Kukar. Quella dove nel 2013 è rientrato. Nicky Salapu, nato nelle Samoa Americane, gioca al PanSa East FC e con la sua Nazionale è stato costretto, un caldo pomeriggio dell'aprile del 2001, a raccogliere il pallone alle sue spalle per ben 31 volte in una gara ufficiale.

Il problema dei passaporti La storia e la strada che portarono a quella partita hanno dell'epico, se non del tragicomico. Le Samoa Americane sono terra di rugby, sì, ma non certo di pallone. E neppure di grande organizzazione se si pensa che per quella partita di qualificazione ai Mondiali del 2002, la Federazione ebbe discrete problematiche burocratiche. Per andare all'International Sports Stadium di Coffs Harbur, Australia, solo un giocatore ebbe il permesso per imbarcarsi sull'aereo e decollare. Tutti gli altri restarono a casa per problematiche relative ai passaporti e quell'unico giocatore facente parte della Nazionale A era proprio Nicky Salapu da Pago Pago.

Il ballo dei debuttanti Niente Nazionale, solo un giocatore a disposizione. La sconfitta era già messa in preventivo, figuriamoci dopo il problema dei passaporti. Già. Solo che neppure le riserve dell'Under 20 poterono prender parte alla partita, perché impegnati negli esami a scuola. Così il vice-presidente Tony Langkilde ebbe un gran da fare per trovare insieme alla Federazione un numero sufficiente di calciatori disponibili. Arrivarono fino ai quindicenni e la rosa finale ebbe un'età media di poco superiore ai diciotto anni. "Alcuni di questi non avevano mai giocato 90 minuti in vita loro", dirà poi lo sconsolato Langkilde.

Dieci minuti Dieci minuti che sembrano un sogno e un'eternità. Una vita intera. L'Australia, che arrivava dalla vittoria record per 22-0 contro Tonga, non riuscì a segnare per dieci interminabili minuti per le gambe e per lo spirito dei carneadi samoani. Poi il diluvio. Frank Farina, ct dell'Australia e da calciatore meteora anche in Italia con la maglia del Bari, non disse mai basta. Tunoa Lui, manager dei samoani, sorrideva sconsolato, mani sui capelli. Archibald Gerard Thompson segnò ben tredici volte. Poi otto David Allen Zdrilic, tre Con Boutsianis, due Aurelio Vidmar, due Tony Popovic, due Simon Colosimo e una Fausto De Amicis.

31 o 32? Pati Feagiai del Panza West giocò una sola partita con le Samoa Americane. Quella. Centrocampista, almeno lì venne schierato nell'occasione, all'ottantunesimo è stato l'uomo che ci ha provato. Ha tirato, ma il portiere Michael Petkovic disse di no. Finì 31 a 0. O 32? Le istantanee che arrivano da quella sera d'Australia ritraggono due uomini stancamente seduti su due sgabelli, i piedi stesi sulla ringhiera, con dietro due numeri affissi al muro. Trentadue a zero. L'arbitro, però, Ronan Leaustic da Tahiti, non segnò 14 ma 13 gol a Thompson e così passerà alla storia la gara ufficiale tra Nazionali con più gol di sempre. Fu l'inizio della fine dell'avventura dell'Australia nelle qualificazioni in Oceania, visto che oggi compete in Asia. Fu il racconto perfetto di quelle Samoa Americane, zero gol fatti e cinquantasette subiti in quattro gare comprese quelle contro Fiji, Tonga e Samoa. Lo ricorda ancora, Nicky Salapu da Pago Pago.