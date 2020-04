#iorestoacasa - Le storie della buonanotte: sir Matt Busby: i Babes, Monaco e la gloria con Best

vedi letture

#iorestoacasa - Tuttomercatoweb.com propone ai suoi lettori delle storie di calcio per tenerci compagnia in queste giornate tra le mura domestiche

Se andate a Old Trafford, teatro dei sogni dei tifosi del Manchester United, lo troverete lì. Che vi guarda, mano in tasca e pallone in braccio, pronto a indicarvi la via. Anzi, ad indicarla a George Best, Denis Law e Bobby Charlton, i tre davati a lui. Una statua di bronzo eretta nel 1996 all’ingresso della East Stand, a metà di una strada intitolata alla sua memoria. Sir Matt Busby, nonostante dalla sua nascita sia passato oltre un secolo, è ancora icona e leggenda per i tifosi dei Red Devils. Per molti, addirittura più grande di un altro Sir, ovvero Alex Ferguson che pure qualche argomento a proprio favore evidentemente ce l’ha. Fu proprio Busby a fare da mentore a Ferguson, nei suoi inizi da allenatore. Ma questa è tutta un’altra storia.

Matt Busby giocatore. Di City e Liverpool - “The guy who put Manchester on the football world map”, dicono di lui in Inghilterra. Lui, Matt Busby, scozzese di Bellshill, che da giocatore aveva indossato le maglie di Manchester City e Liverpool. Oggi sembrerebbe un oltraggio prendere un allenatore semisconosciuto che da giocatore aveva indossato le maglie delle due squadre più odiate (sportivamente) dal Manchester United. Con i cugini del City giocò 8 anni e vinse una FA Cup, quindi 4 anni a Liverpool (fu venduto per 8.000£) con tanto di fascia da capitano indossata. Col senno di poi, entrò anche nella “100 Players who shook the Kop”, l’elenco dei 100 migliori giocatori della storia Reds guidato ovviamente da Gerrard e che vede al suo interno (Busby è 89°) i vari Dalglish, Rush, Owen, Keegan e McManaman. Giocò a calcio fino al ’40, accolse in squadra un’altra futura leggenda come Bob Paisley, ma poi lo scoppio della seconda guerra mondiale fermò tutto e tutti.

La seconda guerra mondiale e l’arrivo a Old Trafford - Come quasi tutti i colleghi, Busby fu costretto ad arruolarsi per l’esercito di Sua Maestà, sotto il King’s Liverpool Regiment prima e con l’Army Physical Training Corps poi. Al termine del conflitto era oramai al limite della sua carriera da mediano ed il Liverpool gli propose di dividersi fra campo e panchina come assistente del tecnico George Kay. La proposta di lavoro arrivò alle orecchie di Louis Rocca, capo scout del Manchester United e grande amico dello stesso Busby. I Red Devils erano dissestati dalla crisi economica post-bellum e cercavano un allenatore giovane, promettente, che potesse creare qualcosa di nuovo. Rocca scrisse una lettera all’amico Busby, parlando semplicemente di ‘un lavoro’, evitando di dare particolari per paura che il messaggio finisse nelle mani sbagliate (ovvero i dirigenti del Liverpool). Era il 19 febbraio del ’45 e Busby si presentò alla dirigenza dello United per capire meglio il contenuto della lettera. Lo stesso giornò firmò il contratto, anche se la trattativa fu lunga: lo United offriva 3 anni, lui ne chiese 5 per poter portare a compimento la sua idea di calcio rivoluzionaria. Inoltre, chiese pieni poteri in fatto di allenamenti, formazioni in partita e scelte sul mercato. Era la prima volta che in Inghilterra si delineava una figura del genere. Di fatto, fu il primo manager della storia. La firma arrivò a febbraio, ma il lavoro iniziò solo ad ottobre quando ebbe terminato il rapporto con l’esercito (nella Primavera di quell’anno andò, con la squadra del reggimento, anche a Bari).

I Busby Babes - I primi anni, con Old Trafford dilaniato dai bombardamenti tedeschi, la sua squadra fu ospite in casa del Manchester City. La crescita sul campo era evidente, ma i Red Devils riuscirono a collezionare solo 5 secondi posti. Il successo, il primo dal 1911, arrivò nel 1952 col titolo di campioni d’Inghilterra. La squadra però era logora e con un’età media altissima, fatto che diede il via alla rivoluzione. Lo United aveva rinvigorito le proprie finanze e aveva margini di spesa ma Busby la pensava diversamente: iniziò a sostituire i vecchi campioni con ragazzini di 16, 17 anni al massimo pronti per esplodere. Arrivarono, in ordine sparso, Bill Foulkes, Mark Jones, Jackie Blanchflower, Albert Scanlon, David Pegg e soprattutto Duncan Edwards. Dall’academy, intanto, stava venendo fuori un altro destinato a fare la storia: Bobby Charlton. Erano gli anni in cui stava nascendo una nuova idea calcistica, una nuova potenza mondiale in fatto di pallone. Erano gli anni, e per questo ringrazieremo sempre il giornalista Tom Jackson del Manchester Evening News per l’intuizione, dei Busby Babes. Un gruppo di giocatori giovanissimi e talentuosi, praticamente self made visto che come detto tutti arrivarono sbarbati a Manchester. Matt Busby li fece crescere, li sistemò in campo con idee e convinzioni precise, si mise al loro “livello” (in Inghilterra sono sicuri, Busby è stato il primo tecnico ad indossare la tuta e non l’abito) e creò una macchina perfetta. I risultati si videro in breve tempo: lo United si laureò campione d’Inghilterra nel ’55-’56 e nel ’56-’57 con squadre che avevano, rispettivamente, un’eta media di 21 e 22 anni. Mai successo prima e forse neppure dopo.

Il disastro aereo di Monaco di Baviera - I successi in patria però non bastavano più. Matt Busby ed i suoi ragazzi volevano altro. L’obiettivo era nel mirino e si chiamava Coppa dei Campioni, un sogno per la squadra ma soprattutto per l’allenatore. L’anno precedente era arrivata una più che incoraggiante semifinale, nel 1958 lo United era inevitabilmente nel lotto delle favorite. 6 febbraio, la squadra era reduce da un 3-3 a Belgrado, contro la Stella Rossa, che gli aveva consegnato il biglietto per le semifinali, un’altra volta. Il sogno, però, si interruppe all’aeroporto di Monaco di Baviera, scalo del charter che avrebbe dovuto riportare la comitiva a casa. Monaco-Riem era innevato e sferzato dal vento e al terzo tentativo di decollo, dopo aver abortito i primi due, l’aereo si schiantò sulle recinzioni e gli edifici esterni alla pista. Il bilancio fu devastante: 23 morti, di cui 8 calciatori (fra cui Duncan Edwards, deceduto dopo alcuni giorni in ospedae), fra squadra, staff e giornalisti. Si salvò Bobby Charlton, all’epoca 20enne, e pure Matt Busby, seppur con non poche difficoltà. Le ferite erano tanto profonde che ricevette l’estrema unzione, ma dopo settimane di lotta riuscì a riprendersi. Inevitabilmente, però, quella tragedia fu un gigantesco punto di svolta sia per lui che per la società.

La rinascita e la Coppa dei Campioni con George Best - Rimessi insieme i cocci, Busby decise di ripartire da Harry Gregg, Bill Foulkes e soprattutto Bobby Charlton per provare a ricostruire una squadra super competitiva, che potesse raggiungere il vecchio obiettivo e soprattutto onorare la memoria dei deceduti. Comprò giocatori forti: David Herd, Albert Quixall e Denis Law. Ma soprattutto il leggendario scout Bob Bishop, da Belfast, scriveva questo telegramma al manager: “Credo di aver trovato un genio”. Il genio in questione si rivelò tale. Era George Best. Per la ricostruzione ci volle tempo, un processo lungo che arrivò a compimento circa 10 anni dopo. Ma tutto andò secondo i (suoi) piani: nel ’63 arrivò il successo in FA Cup, quindi un paio di successi in Premier League. Nel ’68, quindi, ecco finalmente il trionfo in Coppa dei Campioni. 29 maggio, finale a Londra contro il Benfica di Eusebio. Arbitro, Concetto Lo Bello. Primo tempo intenso, a inizio ripresa ecco il vantaggio dell’uomo del destino, Bobby Charlton. Pareggio portoghese con Graça e si va ai supplementari. A quel punto, il Manchester United non poteva proprio falire: in 6 minuti arrivarono 3 gol con Best, Kidd e ancora Charlton. Per il finale, 4-1, che regalò finalmente a Busby quel trofeo tanto sognato e soprattutto tanto sofferto. Foulkes e Charlton non riuscirono a festeggiare, troppo intensi i pensieri e le dediche a chi non c’era più. Matt Busby in parte ci riuscì e quella notte sancì la fine della sua storia come allenatore. Ci volle un altro anno prima che la scelta diventasse definitiva. E lo United, a quel punto, sprofondò in una crisi simile a quella dei giorni nostri. Almeno fino al 1986, quando su quella panchina si sedette per la prima volta Alex Ferguson.