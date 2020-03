#iorestoacasa - Le storie della buonanotte: Unzaga, la chilena che ha rovesciato il mondo

vedi letture

#iorestoacasa - Tuttomercatoweb.com propone ai suoi lettori delle storie di calcio per tenerci compagnia in queste giornate tra le mura domestiche

Le cronache cilene dicono che quel pomeriggio del 1914, a El Morro de Talcahuano, quando Ramon Unzaga da Bilbao spiccò il volo, facesse un gran caldo. Che sugli spalti, però, il sudore delle fronti decise d'interrompersi, che quell'attimo etereo divenne eterno. La cilena nacque lì, da un battito d'ali che Eduardo Galeano definì "come decollato dal pavimento in un salto, come un uccello, e ha fatto una contorsione col suo petto offerto al cielo". Nacque la rovesciata, quel giorno in cui Unzaga da Bilbao segnò, a El Morro de Talcahuano in Cile. "Le sue gambe tremavano come forbici, il colpo che ha dato alla palla ha causato lo stupore dei suoi compagni di squadra, dei suoi rivali e dal pubblico. Quei secondi avevano la luminosità delle cose fatte per la prima volta".

Il gesto dei chalacos Ramon Unzaga Asla da Bilbao è stato il sublimatore della chalaca, ovvero quel virtuosismo che uno chalacos, un nativo peruviano, mise in atto contro i navigatori del Vecchio Continente in una partita contro gli indigeni. Unzaga, nato nei Paesi Baschi, a Bilbao, salpa con la famiglia a cavallo dei due secoli. Nel sud del Cile, quando ancora la Guerra era un lontano miraggio, inizia prima a studiare e poi lavora nella contabilità della grande miniera. Dentro Unzaga, però, scorrevano le vene del calciatore e le cronache cilene raccontano che nel 1912 inizia a giocare con l'Escuela Chorera. Prende la cittadinanza e dice addio alle radici basche, diventa in poco tempo la stella del Cile dell'uruguaiano Bertone.

Famosa nel Mondo Nel 1914, al Morro, nei pressi del porto di Talcahuano, la prima cilena. Alla ribalta internazionale, però, passa grazie a una sua replica nel 1920, quando prende parte al Campeonato Sudamericano de Football, la seconda edizione della Copa America. La stampa argentina celebra il capitano del Cile, l'inventore e il pioniere di un gesto nuovo. Il sogno di ogni bambino, il mondo alla rovescia, il sole negli occhi e il pallone nel destro, nel mancino, in una coordinazione animalesca, in un istinto felino.

Da Unzaga a CR7 Di rovesciate è piena la storia. Cristiano Ronaldo ha ribaltato la Juventus in Champions League. Wayne Rooney il derby di Manchester. Pelè, Marco Van Basten, Gianluca Vialli. E Mauricio Pinilla. Perché forse c'è un'interconnessione di sangue, di terra, di Cile, che lega Gonzaga all'ex attaccante di Cagliari e Atalanta, l'uomo che nei tempi moderni più d'ogni altro ha cambiato gravità al proprio emisfero calcistico.

Scomparso a ventinove anni Unzaga morì giovane, a ventinove anni, stroncato da un infarto. Era un mondo lontano, diverso. Cent'anni or sono, il calcio cambiava prospettiva. La ribaltava un basco che con una nave cargo mise le radici in Cile. Prese il meglio dagli indigeni e lo fece conoscere al mondo, Estrella per sempre. Pioniere della Cilena.