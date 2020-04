#iorestoacasa - TMW consiglia: "Alex and Me". Dove Alex è la campionessa USA Morgan

Un po' Sognando Beckham, ma con qui una calciatrice femminile al posto dell'ex Manchester United, Real Madrid e Milan, a fungere da idolo e modello di riferimento. L'Alex del titolo è infatti Alex Morgan campionessa della Nazionale statunitense e icona del calcio femminile a livello globale che veste i panni di se stessa nella sua prima prova d'attrice.

Il film, adatto a un pubblico molto teen, è la storia di Reagan Willis che fatica a farsi notare sia dalla propria famiglia – concentrata sul fratello Logan star della squadra di football del liceo – sia dalla squadra delle Crush, la più forte dello stato, che non la prende in considerazione anche a causa dei favoritismi del mister per un'altra calciatrice in erba che si rivelerà nemesi della protagonista. Delusa Regan sembra sul punto di abbandonare la sua passione, ma – causa un incidente – vede materializzarsi il suo idolo Alex Morgan che le dà la forza di continuare e coltivare il proprio sogno partendo da una squadra formata da giocatrici scartate dai team più importanti e senza allenatore (sostituito per finta dal padre di Reagan che non si intende di calcio) e portandola fino a giocarsi il titolo contro quelle Crush che l'avevano scartata...