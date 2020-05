#iorestoacasa - TMW consiglia: Bologna-Genoa 1925, l'ultimo atto di una finale infinita

23 agosto 1925. Una data che resterà sempre nella storia del Bologna visto che coincide con la vittoria del primo Scudetto al termine della doppia sfida nella finale nazionale contro l'Alba Roma. Una partita dall'esito scontato quella contro i capitolini, tanto che la vera sfida decisiva fu quella per il titolo della Lega Nord contro il Genoa. Una sfida epica giocata in cinque finali fra infinite polemiche, scontri, colpi di pistola e un ultimo atto giocato in campo neutro e a porte chiuse alle sette del mattino.

Grazie allo sforzo del Bologna e delle Cineteche di Milano e Bologna è da qualche mese disponibile il filmato, in gran parte inedito, originale della quinta e decisiva partita che vide i felsinei imporsi per 2-0 sul Genoa.

QUI il video