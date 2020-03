#iorestoacasa - TMW consiglia: "Brilliant Orange: Il genio nevrotico del calcio olandese"

vedi letture

Sono tanti i libri che, nel corso degli anni, hanno raccontato la magnifica rivoluzione culturale portata dall'Olanda (e dall'Ajax) di Rinus Michels e Johan Cruijff. Ce n'è uno, però, che spiega meglio di tutti la connessione che c'è stata tra il calcio e la società olandese in quegli anni. Brilliant Orange - Il genio nevrotico del calcio olandese racconta come i Paesi Bassi subirono una trasformazione netta: un Paese moderato e conservatore che diventa libertario ed audace. E proprio quegli 11 ragazzi in maglia Oranje furono gli ambasciatori di quella ondata di freschezza.

David Winner ricostruisce gli anni d'oro dei Tulipani partendo da un'analisi del contesto storico: "La rivolta della gioventù. Una cosa molto figa: era una richiesta di libertà personali, ponevano assieme una nuova enfasi sulla sensualità, sull’espressione individuale, sul gioco, sulla rottura delle vecchie forme di potere. Il Calcio Totale finì per rappresentare per l’Olanda ciò che i Beatles furono per la Gran Bretagna". È un libro che non parla solo di calcio, ma si apre all'arte, agli ideali di bellezza, democrazia e accoglienza. Ovviamente, la figura centrale è quella del Profeta Cruijff, ma c'è spazio per i protagonisti di un passato ancora più lontano e del presente. Un saggio davvero imperdibile.