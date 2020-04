#iorestoacasa - TMW consiglia: "Campionesse. Storie vincenti del calcio femminile"

Un libro scritto a quattro mani – da Michele Uva e Moris Gaspari – per parlare di passato, presente e futuro del calcio femminile sia attraverso la storia del movimento che attraverso le storie delle calciatrici più iconiche e non solo: questo è “Campionesse. Storie vincenti del calcio femminile”.

Dopo una prima parte di carattere storico in cui si narrano la nascita di questo sport al femminile e il difficile percorso per affermarsi in Europa e nel Mondo, con spazio dedicato al nostro paese (il libro è uscito nel 2018, un anno prima dell'esaltante Mondiale delle azzurre in Francia) si passa al cuore del libro, ovvero gli undici ritratti di coloro che hanno scritto pagine indelebili nella storia di questo sport: dalle statunitensi Mia Hamm, Carli Lloyd e Alex Morgan all'italiana Carolina Morace passando per la regina inglese Kelly Smith, la brasiliana Marta, la canadese Christine Sinclair, la tedesca Dzsenifer Marozsan e la spagnola Veronica Boquete, ma anche il collettivo della Nazionale giapponese (le Nadeshiko) e l'unico uomo presente, il visionario Jean Michel Aulas presidente del Lione. Undici storie per conoscere meglio il calcio femminile, le sue protagoniste e capire meglio la crescita che questo movimento sta avendo in Italia negli ultimi anni.