#iorestoacasa - TMW consiglia: "Canto del Cigno", la bellezza e la fragilità di Van Basten

vedi letture

Prima della recente autobiografia, scritta con la collaborazione di Edwin Schoon, la sconfinata classe di Marco van Basten era stata raramente trattata nella letteratura sportiva. Talento, bellezza ma anche tanta fragilità: è per questo, forse, che parlare del Cigno di Utrecht non è impresa facile, perché si rischierebbe di cadere nella banalità o, peggio, nella commiserazione per una carriera spezzata troppo presto.

Per questo motivo, nel 2004 Andrea Scanzi fu molto coraggioso nel pubblicare "Canto del Cigno", un libro che parla di van Basten in chiave innovativa, partendo da tre strane teorie: van Basten sapeva precipitare, van Basten era un ottimo cercatore di cavalli, van Basten non esisteva. Un libro in cui il controcanto è Carmelo Bene, il grande artista salentino che più di ogni altro amava l'ex rossonero, al punto di scrivere "Il lutto per il suo ritiro anticipato mai si estinguerà". Scanzi condivide queste parole e le fa sue, dipingendo il fuoriclasse olandese con venerazione assoluta. Il protagonista non è mai solo, ma viene accompagnato, nel corso delle pagine, da personaggi straordinari appartenenti ad epoche diverse: da Van Gogh a Mondrian, fino a Salinger, Edberg e Springsteen. Letteratura, storia, musica, sport, arte, a rimarcare lo splendore di ogni singolo gesto e gol di Marco van Basten.