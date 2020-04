#iorestoacasa - TMW consiglia: "Clamoroso al Cibali", la leggenda di Tutto il calcio...

Il 4 giugno 1961 è una data storica per il giornalismo sportivo italiano, perché è il giorno in cui è nata una leggenda. O meglio, una frase tra le più famose e ripetute nel corso degli anni, che in realtà potrebbe non essere mai stata pronunciata. Quel "Clamoroso al Cibali!", attribuito alla mitica voce di Sandro Ciotti, probabilmente non è mai esistito. Una leggenda, appunto, nata durante la sfida tra Catania e Inter, vinta a sorpresa dagli etnei per 2-0. La sconfitta degli uomini di Helenio Herrera consegnò lo Scudetto alla Juventus di Sivori e Boniperti, ma le attenzioni, dopo quasi 60 anni, continuano a focalizzarsi su quelle tre parole, che sono diventate un modo di dire e il titolo di un libro curato da Riccardo Cucchi.

Il volume è stato pubblicato nel 2010, l'anno in cui la celebre trasmissione radiofonica Tutto il calcio minuto per minuto ha compiuto mezzo secolo. Agli aneddoti, alle testimonianze e ai racconti dei protagonisti di ieri e di oggi (Ameri, Bortoluzzi, Luzzi, Ciotti, Gentili, Repice e lo stesso Cucchi) si affianca un cd, composto da 77 tracce audio che contengono autentiche perle. Per gli amanti del genere e i nostalgici del calcio "immaginato", un testo davvero imperdibile.