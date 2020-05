#iorestoacasa - TMW consiglia: "Curva Est. Un viaggio calcistico nei Balcani" di Galleri

vedi letture

Un viaggio nell'est Europa, nei Balcani intesi come l'ex Jugoslavia, ma anche la Romania e la Bulgaria. E poi la Grecia e Cipro. Un viaggio fra storia, calcio e tifoserie che l'autore ha raccolto nei suoi viaggi “ tra stadi dimenticati, burek fragranti e giri di birra con gli ultrà” per conoscere a fondo l'anima di paesi così vicini a noi, ma anche così distanti. Questo è “Curva Est” di Gianni Galleri.

Il calcio come vero specchi dell'anima di quei popoli dalla profonda cultura calcistica – eredità degli sforzi dei governi socialisti – e da una passione senza eguali al mondo che hanno permesso alla Jugoslavia di essere a lungo la regina, sopratutto nelle discipline di squadra, dell'Est Europa rivaleggiando spesso alla pari anche con l'immensa Unione Sovietica, con Croazia e Serbia sue migliori discendenti. Ma c'è spazio anche per la martoriata Bosnia e la piccola Macedonia (ora Macedonia del Nord) e come detto per Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro dove calcio e vita si intrecciano a tutti i livelli. E così si passa dallo stadio Maksimir di Zagabria, primo teatro della guerra che sconvolse il paese, al Marakanà e al Partizan teatri degli scontri fra le due grandi squadre di Belgrado. Dal storia multietnica del Velez Monstar alle tigri di Arkan nate nella curva della Stella Rossa di Belgrado. E poi il derby eterno di Sofia, ll mito di Darko Pancev in Macedonia, la nascita di nuove potenze calcistiche in Romania e Bulgaria che sono andate a soppiantare le vecchie potenze senza però riuscire ad accendere la stessa passione nel popolo. La Grecia con le sue grandi rivalità sia all'interno della capitale Atene sia fra la capitale e la periferia fino all'isola di Cipro divisa da muri e con ancora aperte le cicatrici del confitto turco-greco con una pulizia etnica non dissimile da quella della Jugoslavia. Un libro che coinvolge, affascina e spinge il lettore più attento ad approfondire e magari visitare i luoghi del libro.