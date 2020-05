#iorestoacasa - TMW consiglia: "Donne, vodka e gulag", la storia di Eduard Streltsov

vedi letture

Eduard Streltsov è un personaggio molto controverso del calcio sovietico e la sua storia è ancora avvolta da un fitto mistero. Siamo negli anni '50 e a capo del partito comunista c'era Nikita Khrushchev, succeduto a Stalin. Nella Torpedo Mosca si fa strada un giovane ribelle, che a 20 anni è già la stella del campionato e in odore di convocazione in Nazionale per il Mondiale svedese, dopo aver conquistato l'oro ai Giochi di Melbourne. Una carriera lanciata, se non fosse che il suo stile di vita troppo "occidentale" non si sposava con le ferree regole del regime. Streltsov, che amava la mondanità, fu accusato di violenza sessuale, forse incastrato da una potente donna, membro del Politburo. Così, la sua ascesa fu interrotta dalla deportazione nei gulag siberiani, dove riuscì a sopravvivere grazie soprattutto al calcio. Ne uscì dopo 5 anni, giusto il tempo per tornare in campo con la sua Torpedo e conquistare il titolo nazionale da protagonista.

Le sue incredibili peripezie sono state raccontate nel libro "Donne, Vodka e Gulag", scritto dal collega Marco Iaria dopo una lunga e difficile opera di ricerca. Quello che emerge è un ritratto interessante, una storia torbida. Il Pelè russo, autore di 25 reti in 38 presenze con l'URSS, è morto nel 1990, a 53 anni, per un cancro alla gola causato - sembra - dall'esposizione alle radiazioni nei campi di lavoro.