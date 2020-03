#iorestoacasa - TMW consiglia: "Duellanti", una rivalità racchiusa in 18 giorni

Due filosofie di vita, due stili di gioco, due uomini quasi agli antipodi. Una rivalità totale, quella tra José Mourinho e Pep Guardiola, che Paolo Condò descrive raccontando quei diciotto giorni folli in cui Real Madrid e Barcellona si affrontarono per quattro volte, tra il 16 aprile e il 3 maggio 2011. Il culmine della stagione, un momento decisivo nella lotta alla Liga, alla Copa del Rey e alla Champions League. Lo Special One era riuscito, 12 mesi prima, a portare l'Inter al trionfo europeo battendo proprio i blaugrana in un'epica semifinale ed era stato chiamato per centrare l'agognata Decima a Madrid. Guardiola non immaginava di poter ottenere una clamorosa rivincita così presto: alla fine avrà la meglio, ma è impossibile ridurre tutto ai meri risultati. I duellanti hanno segnato, insieme a pochi altri allenatori, le cronache calcistiche degli ultimi 15 anni e questo libro spiega il perché in un modo innovativo, senza prendere le parti di uno o dell'altro e prestando grande attenzione alle sfumature psicologiche dei protagonisti.