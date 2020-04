#iorestoacasa - TMW consiglia: Francia 2019. Per rivivere le emozioni delle Ragazze Mondiali

La scorsa estate l'Italia ha scoperto, e in parte si è innamorata, del calcio femminile grazie alla cavalcata splendida delle ragazze di Milena Bertolini diventate presto le Ragazze Mondiali. Una partecipazione arrivata dopo 20 anni dall'ultima volta al termine del primo step di crescita del calcio femminile, anche grazie all'ingresso delle grandi società maschili, in Italia dopo l'oblio in cui il movimento era caduto nel decennio precedente. In pochi in sede di sorteggio – Australia, Brasile e Giamaica – pensavano o immaginavano quello che poi è stato con l'Italia prima nel girone e poi avanti fino ai quarti sconfitta solo da un'Olanda che poi arriverà seconda.

La Coppa del Mondo del 2019 è stata però anche altro: il trionfo, l'ennesimo, degli Stati Uniti a dispetto di Donald Trump; le conferme di Inghilterra e Olanda come nuove alfiere europee a discapito di Germania e Francia; le deludenti prove di Brasile, Australia, Cina e Canada una volta grandi protagoniste e in difficoltà col ricambio generazionale e la crescita di altri movimenti; il dominio europeo con sette nazionali fra le prime otto al mondo.

Per rivivere le emozioni di un'estate fa vi proponiamo il film del Mondiale pubblicato da pochi giorni dalla FIFA.