iorestoacasa - TMW consiglia: "Fuori area", la raccolta di storie calcistiche più british che esista

"Sono poche le persone per le quali questo libro non va bene. Non è per i disonesti, per i palloni gonfiati, o per tutte le minoranze che ancora gridano offese razziste. Non è per coloro che hanno combattuto e vinto la battaglia per farci pagare un extra per guardare il calcio in diretta tv. Non è neanche per quei “presunti tifosi” che lasciano gli spalti 5 minuti prima della partita, per non trovare traffico mentre tornano a casa; qualcuno dovrebbe fare un video con tutti quei gol segnati all’ultimo minuto e mai visti da quei poveracci. In breve, questo è un libro di eccellenti nuove storie scritte da alcuni dei migliori scrittori del Regno Unito, ed è per chiunque ne apprezzi la bellezza". Nicholas Royle, nella seconda metà degli anni '90, curò una splendida raccolta di scritti sul calcio: Fuori Area - Racconti UK di rabbia e di passione (in inglese: A Book of two halves - Football Short Stories) uscì in Italia nel 2001, nella stessa collana, edita da Mondadori, che comprendeva anche uno dei testi oggi più rari, Il Sogno di Futbolandia di Jorge Valdano.

Come si può capire, l'argomento principale delle storie è il calcio britannico. Mark Morris, John Hegley, Geoff Dyer e altri scrittori, tra cui il celebre Irvine Welsh, che qualche anno prima aveva pubblicato il suo romanzo capolavoro Trainspotting, ci conducono in un viaggio nella "terra del calcio", tra giocatori leggendari, carneadi e personaggi inventati, in un mondo quasi sempre pieno di vizi e violenza. Racconti surreali, avvincenti e coinvolgenti: una delle migliori raccolte che la letteratura sportiva abbia mai prodotto.