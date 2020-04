#iorestoacasa - TMW consiglia: "Guida alla Coppa del Mondo per tifosi dotati di cervello"

Il Mondiale del 2006 evoca ancora oggi ricordi dolcissimi agli italiani e l'impresa della squadra guidata da Marcello Lippi resterà per sempre nei libri di storia calcistica. Nessuno poteva immaginare quell'epilogo, probabilmente nemmeno Alessandro Piperno quando scrisse il suo racconto sull'Italia per il bellissimo Guida alla Coppa del Mondo per tifosi dotati di cervello.

È una raccolta di storie, una vera e propria antologia che introdusse in modo divertente e sagace la competizione iridata. Una serie di pezzi su ciascuna delle 32 Nazionali partecipanti, composti da altrettanto importanti e famosi scrittori, giornalisti e romanzieri con una grande passione in comune, quella per il football. Da Dave Eggers a Nick Hornby, ogni capitolo è uno spaccato di vita e offre spunti interessanti sul modo in cui il calcio influenza le vite delle persone in ogni parte del mondo.