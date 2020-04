#iorestoacasa - TMW consiglia: "Hanno deciso gli episodi". 20 racconti sui luoghi comuni del calcio

Già dal titolo l'intento di questo libro è chiaro: parlare del calcio attraverso i luoghi comuni usati, e spesso abusati, dai suoi protagonisti: siano essi giocatori, allenatori, dirigenti e talvolta giornalisti e tifosi. “Hanno deciso gli episodi” è un libro corale dove oltre a una rassegna delle frasi fatte più comuni del mondo del calcio (da “gol sbagliato, gol subito” a “da qui in avanti sono tutte finali” passando per “è un calcio malato”) troviamo 20 racconti di autori diversi di novanta righe, più recupero in alcuni casi, ciascuno in cui si raccontano episodi reali, storia fantastiche, dotte dissertazioni e arditi parallelismi con il calcio e i suoi luoghi comuni a far da fil rouge.

Un libro molto bolognesecentrico perché dal curatore Paolo Soglia fino a Stefano Benni gli autori di questi racconti – siano essi giornalisti, speaker radiofonici, attori, sceneggiatori o professori universitari – hanno in comune la città di Bologna, e in molti casi anche la fede calcistica rossoblù, che o ha dato loro i natali o li ha accolti come solo la città felsinea sa fare. Una lettura leggera, ma non disimpegnata, per non prendere troppo sul serio il mondo del calcio.