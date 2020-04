#iorestoacasa - TMW consiglia: "I ragazzi del Mundial", l'anime sulla Coppa del Mondo

Come spiegare a un popolo la bellezza del calcio? Alla vigilia della Coppa del Mondo del 1994, quella disputata negli USA, la RAI decise di regalare al grande pubblico un prodotto davvero innovativo: un anime sulla storia dei Mondiali. E chi, meglio dei giapponesi, poteva dare supporto in una simile impresa? I ragazzi del Mundial (Soccer Fever) è il progetto nato dalla collaborazione della televisione di Stato con Tokyo Movie Shinsha, lo studio di produzione che ideato cartoni famosissimi come Carletto il Principe dei mostri, Lady Oscar, Mimì e la nazionale di pallavolo, Lupin, Hello Spank e tanti altri.

La storia parte dalla parata inaugurale della manifestazione. Il giornalista Jim Ackerman teme che l'interesse degli americani per uno sport ancora poco popolare possa svanire dopo la finale di Pasadena, così decide di raccontare la storia emozionante della Coppa del Mondo, affidandosi a un vecchio amico inglese, Brian Thompson, ex collega che ha assistito a tutte le edizioni dal 1930 al 1990. Dopo l'iniziale rifiuto, Thompson si convince e comincia a scrivere al pc una lunga serie di articoli, grazie all'aiuto della nipotina Alice e dei suoi amici. L'intera serie è disponibile su Rai Play.