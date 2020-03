#iorestoacasa - TMW consiglia: II gol alla Del Piero, un marchio paradossale

vedi letture

Nella storia del calcio, alcuni gesti tecnici appartengono a determinati calciatori nonostante a riprodurli, con buoni risultati, siano stati in tanti. Nell'immaginario collettivo, il cucchiaio è associato a Francesco Totti e Antonin Panenka, la rovesciata (o chilena) a Ramon Unzaga e Carlo Parola (quello delle figurine Panini), le punizioni a Diego Maradona o Juninho, la bomba dalla distanza a Roberto Carlos e Sinisa Mihajlovic, e così via. C'è un tipo di azione, però, che è rimasta legata indissolubilmente a un unico interprete: controllo sulla parte sinistra del campo, palla sul piede destro e traiettoria ad effetto sul palo lontano, sotto l'incrocio. È il classico gol alla Del Piero.