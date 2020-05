#iorestoacasa - TMW consiglia: Il capolavoro di Marco van Basten contro l'URSS

Il 25 giugno 1988, a Monaco di Baviera, si disputa la finale dell'Europeo di calcio. Olanda e URSS si affrontano per la terza volta in pochi mesi: dopo il 4-4 in un'amichevole giocata in primavera, le due squadre si ritrovano nello stesso girone. A spuntarla sono i sovietici per 1-0, ma gli Oranje si qualificano lo stesso in semifinale battendo Inghilterra e Ucraina. L'URSS fa fuori l'Italia, l'Olanda la Germania padrona di casa; l'ultimo atto si preannuncia molto equilibrato, ma al 32' Gullit sblocca il punteggio sfruttando un assist di van Basten. Poi, a inizio ripresa, il Cigno di Utrecht si prende tutta la scena: Berry van Aerie cambia gioco dalla sinistra, pescando l'attaccante del Milan sul secondo palo. La posizione è molto defilata, sembrerebbe impossibile calciare in porta. Non per van Basten, che si coordina e al volo disegna una parabola straordinaria, che scavalca un incredulo Dasaev e termina in rete nell'angolo opposto, consegnando all'Olanda il suo unico titolo internazionale. Forse il gol più bello della storia del calcio, per tecnica, precisione e coraggio. Da vedere e rivedere.