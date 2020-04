#iorestoacasa - TMW consiglia: "La tribù del calcio", l'indagine sociologica di Morris

Desmond Morris è un divulgatore scientifico, un antropologo, uno zoologo e un professore dell’Università di Oxford. Ed è l'autore di uno dei più famosi saggi sul calcio: La Tribù del calcio è l'opera che approfondisce e analizza, meglio di qualsiasi altra, tutti gli aspetti sociologici che portano ogni anno milioni di persone a innamorarsi del gioco più bello del mondo e, a volte, a perdere il controllo

La prima edizione è ormai introvabile, se non a prezzi astronomici, ma ne è stata pubblicata una nuova, aggiornata al 2016. The Soccer Tribe uscì nel 1981, quattordici anni dopo il libro più celebre dell'autore, La scimmia nuda. Il tema principale è rappresentato dai comportamenti e dei riti del football, che vengono rapportati a quelli tribali, in particolare riferendosi al mondo degli hooligans. L'evoluzione ha trasformato l'uomo da "cacciatore" a "calciatore", una figura che oggi rappresenta una sorta di nuovo "gladiatore" e, in quanto tale, scatena gli istanti primordiali delle folle. La curva non è vista come un branco disorganizzato, ma un gruppo ben strutturato, i cui membri si riconoscono fra loro attraverso la comunicazione simbolica espressa dai loro abiti, dalle bandiere e cori.