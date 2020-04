#iorestoacasa - TMW consiglia: Le punizioni più strane mai battute

I calci di punizione che siano diretti o indiretti si prestano sempre a mille interpretazioni: si può calciare di potenza, a giro, a foglia morta, si può tirare in porta o provare l'assist per un compagno. E poi ci si può sbizzarrire in mille schemi diversi per disorientare la barriera e il portiere avversario come in questo video che raccoglie alcune delle più strane punizioni viste sui campi di calcio. Dai trenini di calciatori che fintano il tiro prima che arrivi il deputato a calciare la punizione alle battute a sorpresa per trovare impreparato il portiere avversario, passando per gli schemi più cervellotici e per gli errori eclatanti che possono portare addirittura all'autorete.

QUI il video