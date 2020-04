#iorestoacasa - TMW consiglia: "Le reti di Wembley", un viaggio tra gli stadi di Londra

"Registravo persino l’audio di quelle immagini nel vecchio e mastodontico mangianastri che ponevo accanto al televisore, e nei giorni successivi cercavo di capire cosa dicesse il commentatore inglese che si sentiva in sottofondo". La passione di Roberto Gotta per il calcio inglese nasce da bambino, quando guardava le immagini delle partite a una tv svizzero. Una passione coltivata col passare degli anni e raccontata meravigliosamente nel libro Le Reti di Wembley, un viaggio attraverso tutti gli stadi più importanti della capitale, Londra.

Non ci sono solo quelli delle squadre più blasonate, ma anche impianti più piccoli e meno conosciuti. La storia, però, si respira ovunque: da Highbury (Arsenal), al The Valley (Charlton), fino a Stamford Bridge (Chelsea), Underhill (Barnet), Craven Cottage (Fulham), White Hart Lane (Tottenham), Vicarage Road (Watford), Sellhurst Park (Crystal Palace), The Den (Milwall), Kingsmeadow (Wimbledon), Upton Park (West Ham), Griffin Park (Brentford), Loftus Road (QPR), Brisbane Road (Leyton Orient) e naturalmente il vecchio Wembley. Un testo imperdibile per gli amanti del football, fino a qualche tempo fa introvabile (la prima edizione è del 2003) e oggi di nuovo disponibile grazie alla nuova edizione, pubblicata nel 2018.