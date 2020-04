#iorestoacasa - TMW consiglia: "Mezzo destro mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone"

Un anno dopo l'uscita de L'allenatore nel pallone, Sergio Martino decise di regalare il bis con un'altra pellicola che sarebbe diventata di culto nel genere delle commedie calcistiche. Mezzo destro mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone narra le avventure della Marchigiana (una sorta di nuova Longobarda, formazione squattrinata neopromossa in Serie A) e del suo giocatore simbolo, Andrea Margheritoni, interpretato da Andrea Roncato, un numero 10 che vive la fase calante della sua carriera e che è preso di mira dalle morbose attenzioni della titolare della ditta che fa da sponsor alla squadra. Tra sconfitte sonore, inaspettati colpi di fortuna, situazioni surreali e ribaltoni in panchina, la storia va avanti fino a quando Margheritoni viene relegato tra le riserve, rimpiazzato - in tutto e per tutto - al più giovane Vacca. Ma il gran finale regala l'ultimo colpo di scena e l'inevitabile rivincita del protagonista.