iorestoacasa - TMW consiglia: "Nel fango del dio pallone". La cruda autobiografia di Petrini

"Nel fango del dio pallone". La cruda autobiografia di Petrini

Un'autobiografia nuda e cruda, senza filtri e per questo risultata indigesta a molti e a lungo censurata. Un libro che straccia il velo sul dorato mondo del calcio, in particolare quello degli anni 70-80 e rivela le molte macchie troppo spesso nascoste.

In “Nel Fango del dio pallone” l'ex calciatore Carlo Petrini, ex calciatore di Milan, Torino, Roma. Hellas Verona e Bologna per citarne alcune, racconta in maniera spietata il mondo in cui ha vissuto e che lo ha visto coinvolto nel 1980 nello scandalo calcio-scommesse quando gli venne inflitta una pesante squalifica. Dai pareggi concordati alle partite vendute, dal doping agli espedienti per eludere i controlli. E poi i soldi in nero e i comportamenti sopra le righe fuori dal campo suoi e dei suoi compagni. E ovviamente i retroscena dello scandalo che scoppiò nel 1980 e che vide coinvolte squadre di Serie A e B e portò alla retrocessione d'ufficio di Milan e Lazio. C'è poi spazio anche per il dopo: le amicizie pericolose, la fuga all'estero, l'indigenza e la malattia fino al lutto per il figlio morto prematuramente a 19 anni.