#iorestoacasa - TMW consiglia: "Non gioco più, me ne vado. Gregari e campioni, coppe e bidoni"

Senza retorica alcuna, il più grande giornalista italiano degli ultimi anni. Dalla morte di Gianni Brera in poi, nessuno come Gianni Mura ha saputo raccontare lo sport, interpretare gesti e azioni, imprese e sconfitte. Nessuno è riuscito ad andare oltre lo sport in modo così intenso. La sua morte lascia un vuoto che sarà impossibile colmare, se non attraverso la sua eredità: una montagna di articoli e qualche libro, come Non gioco più, me ne vado. Gregari e campioni, coppe e bidoni. È una vera e propria antologia, un viaggio lungo cinquant'anni; centinaia di scritti pubblicati con La Gazzetta dello Sport, Epoca e Repubblica, che ci riportano a rivivere alcuni dei momenti più significativi dello sport italiano e mondiale, sconfinando sempre nell'arte, nella letteratura, nell'enogastronomia, le grandi passioni che contaminavano il suo lavoro.

"Non lascia mai soli i suoi lettori. Fa sì che la sua voce rimanga sempre udibile, riconoscibile, riga dopo riga. Come se tenesse alla loro compagnia, come se ogni articolo, ogni storia, avesse il retrogusto della chiacchierata e lo stigma di un potenziale convivio", per dirla alla Michele Serra. E in effetti, dalle mitiche tappe del Tour e del Giro, passando per i Mondiali e fino ad arrivare ai ritratti dei personaggi, la sua prosa ci suona familiare e intima, come una discussione tra amici che siedono alla stessa mensa.. Mura scriveva con il cuore, era un generoso e proteggeva chi pedala o rincorre un pallone, mostrandosi invece duro con chi detiene il potere o con chi critica senza cognizione. "Le grandi manifestazioni hanno il cuore sempre più piccolo, i conti si fanno coi soldi e con la paura". Lo sport è l'essenza, tutto il resto una cornice di cui potremmo fare a meno.