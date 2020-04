#iorestoacasa - TMW consiglia: Olanda-Italia del 2000: le parate di Toldo e il cucchiaio di Totti

In questi giorni di tensione politico-economica con l'Olanda a causa di MES ed Eurobond sui social circola una battuta che ci riporta alla mente la semifinale dell'Europeo del 2000, ebbene sì sono passati già vent'anni. “Se gli olandesi ci parlano ancora di rigore rispondiamogli con due parole: Francesco Toldo” è la frase in ricordo del portierone dell'Inter che fu eroe nella serata di Amsterdam quando, dopo aver parato tutto nel corso di 120 minuti tiratissimi, si erse a muraglia insormontabile nella lotteria dei rigori parando ben due, Stam calciò alle stelle, dei quattro tiri dagli undici metri degli olandesi con il solo Kluivert che riuscì a segnare. Una serata, quella di Amsterdam, passata alla storia anche per un altro calcio di rigore, questa volta di marca italiana, come quello di Francesco Totti che con il suo cucchiaio batte Van der Saar.

Riviviamo dunque quei calci di rigore che portarono l'Italia di Dino Zoff in finale dove poi venne sconfitta al Golden Gol dalla Francia.