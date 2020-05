#iorestoacasa - TMW consiglia: "Storia critica del calcio italiano" di Gianni Brera

Il giornalismo sportivo, in Italia, è diventato letteratura soprattutto grazie all'opera straordinaria di Gianni Brera. Una passione purissima, che si manifesta attraverso lo stile coinvolgente, unico, che ne fa ancora oggi un punto di riferimento per tutta la categoria. "Storia critica del calcio italiano" è una sorta di romanzo a tappe dell'evoluzione dello sport più amato, dagli inizi fino al Mondiale in Argentina del 1978. Un libro scritto con approccio critico, che non è solo cronaca e racconto degli eventi, ma una vera e propria indagine sociale. Tra aneddoti e neologismi, la lettura scorre fluida e ci consegna tutta la grandezza dell'autore.