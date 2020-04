#iorestoacasa - TMW consiglia: "Storia delle idee del calcio" di Mario Sconcerti

Grandi campioni, partite indimenticabili, giocate meravigliose. Il calcio è questo ma è soprattutto un'idea, nata intorno alla metà del 1800 in Inghilterra, quando una riunione di più di otto ore diede vita alle Regole di Cambridge e sancì la nascita del football moderno. Quest'idea si è diffusa in poco tempo, travolgendo un popolo dietro l'altro e resistendo a ogni tipo di tempesta. Non si è lasciata scalfire, ma ha saputo rinnovarsi, diversificarsi, fino a diventare unica.

La storia del calcio è soprattutto la storia degli schemi, dello stare in campo inteso come stare "al mondo"; lo sa bene Mario Sconcerti, che nel suo libro parla soprattutto di come siano nati i più grandi sistemi di gioco e quali innovazioni e quali cambiamenti abbiano portato, volta per volta, sui campi di gioco e nella vita quotidiana. Moduli apparentemente banali ma efficaci, spettacolari o geniali: dalla Piramide di Cambridge al Sistema e al Metodo, fino al catenaccio e al Calcio Totale. Un viaggio lunghissimo attraverso tre secoli, intrapreso da migliaia di uomini, uniti da un'unica passione ed esaltati dalle gesta dei loro eroi, descritti con l'occhio critico e innamorato di chi segue lo sport da una vita. Un libro imprescindibile, in cui si racconta magnificamente l’evoluzione del calcio e di come sia riuscito a diventare il gioco più bello del mondo, amato e praticato da tutti.