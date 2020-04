#iorestoacasa - TMW consiglia: "The Firm" di Alan Clarke, la violenza degli hooligans

Gli hooligans, negli ultimi trent'anni, sono stati scelti come protagonisti di svariate pellicole. Tra quelle meglio riuscite c'è sicuramente il film per la televisione girato nel 1988 da Alan Clarke, trasmesso in Italia due anni più tardi: The Firm, Ultimo Stadio. Un progetto ambizioso e di grande attualità per l'epoca, perché trattava un tema particolarmente sentito: la ferita della tragedia dell'Heysel (1985) era ancora aperta e l'obiettivo del regista era quello di portare nelle case inglesi un'opera che parlasse del mondo degli ultras in modo approfondito, facendo capire che non si trattava di emarginati sociali ma di persone ben inserite in ogni contesto.

Il protagonista, Bex Bissell (interpretato da un ispiratissimo Gary Oldman) è un facinoroso sostenitore del West Ham (chiaro il riferimento alla I.C.F., sebbene non si nomini mai la squadra londinese né nessun altro club) e allo stesso tempo agente immobiliare e padre di famiglia; un insospettabile, in costante lotta con Yeti, capo della "banda" rivale. La trama è presto scritta, in un crescendo di violenza e schizofrenia e con le misure repressive adottate da Margaret Thatcher sullo sfondo. Ovviamente, nel Regno Unito suscitò grande scalpore e qualche critica oggi accantonata.