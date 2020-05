#iorestoacasa - TMW consiglia: "The football factory", la rivalità tra gli ultras di Chelsea e Millwall

The Football Factory è un film del 2004 diretto da Nick Love, tratto dall'omonimo romanzo (in italiano Fedeli alla tribù) scritto da John King qualche anno prima. Il protagonista è Tommy Johnson (Nick Love), un londinese di 30 anni che lavora come fioraio, precario e piuttosto anonimo. Il nonno, reduce della Seconda Guerra Mondiale, vorrebbe che lo seguisse in Australia per cambiare vita, ma Tom ha un motivo per restare in Inghilterra: la passione per il calcio, che vive in modo piuttosto violento. È un hooligan, appartenente al gruppo Headhunters, la frangia tutt'altro che moderata dei tifosi del Chelsea. Gli storici rivali cittadini sono i Bushwackers, sostenitori del Millwall: la storia si svolge tutta all'interno di questa realtà, tra furti, alcolismo, droga e grande violenza, da cui nessuno sembra capace di prendere le distanze. Ovviamente, questo porterà allo scontro, prima di una partita di FA Cup tra le due squadre, ma non provocherà alcun cambiamento nelle vite dei soggetti coinvolti. Perché, in fondo, le risse sono quasi un passatempo.