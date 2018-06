Iran, 20 anni dopo la prima volta. Benatia, adesso è impossibile

© foto di Federico Gaetano

In un girone chiaramente spaccato, il meno incerto di Russia 2018, per il Marocco di Mehdi Benatia la gara inaugurale contro l'Iran era già decisiva. Doveva vincere la squadra di Renard e poi tentare un colpaccio nelle successive due gare, un passo necessario che nei 90 minuti s'è trasformato in passo falso.

Perché dopo un inizio sprint, con tante occasioni gettate al vento nella prima mezz'ora, la squadra maghrebina non è riuscita a sbloccare il match permettendo all'Iran di prendere fiducia e di dare alla gara della Zenit Arena ben altro volto. Poi, nel terzo del sei minuti di recupero, l'autorete beffa, quella di Bouhaddouz che ha consegnato a Queiroz e ai suoi ragazzi tre punti insperati.

Per l'Iran, alla sua quinta partecipazione Mondiale, è il secondo successo nella fase finale della competizione. Vent'anni dopo la vittoria contro l'USA, il 2-1 rifilato agli Stati Uniti a Francia '98, per la nazionale asiatica è arrivato il secondo successo.