Iran, 5 donne travestite da uomo sfidano il divieto di ingresso allo stadio

Assistere alla partita della propria squadra del cuore, nel giorno in cui conquista il titolo nazionale, è uno dei sogni di ogni tifoso. Il problema più grande, in questi casi, è riuscire a reperire un biglietto. Per le donne iraniane, però, c'è un ostacolo in più: dal 1979 la legge proibisce loro di accedere a qualsiasi evento sportivo, con il "pretesto" di proteggerle dalla violenza di queste manifestazioni, in particolare dal linguaggio offensivo e dalla visione di uomini in pantaloncino. Sembra incredibile, ma nel 2018 esistono ancora queste limitazioni; così cinque ragazze iraniane hanno pensato di travestirsi da uomo per entrare nell'Azadi Stadium di Teheran, dove il Persepolis si è laureato campione. Shabnam, Leili, Zeinab, Zahra e Mohadeseh hanno messo in atto quella che è una vera e propria protesta civile, e hanno avuto anche il coraggio di condividere il loro gesto sui social network, che ha subito fatto il giro del mondo e che riporta in auge l'annosa questione dei diritti delle donne nei Paesi arabi.