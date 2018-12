© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trequartista del Real Madrid, Isco, ha parlato così del suo futuro e dei rumors di mercato all'emittente televisa Cuatro: "Sono contento qui a Madrid, per questo non penso proprio di andare via nel mercato invernale. Al Real sono felice, il mio obiettivo è vincere molti titoli coi blancos". Dichiarazioni che allontanano quindi, almeno per il momento, la Juventus e il Paris Saint-Germain.