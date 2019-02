© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un'esclusione, stavolta addirittura per il Clasico. Isco non è tra i convocati di Santiago Solari per la gara contro il Barcellona di Copa del Rey e per questo l'addio dell'ex Malaga al Real Madrid si avvicina. Il destino potrebbe essere in Italia: c'è la Juventus, col giocatore che piace molto al direttore sportivo Fabio Paratici che ha già avuto primi contatti per il giocatore.