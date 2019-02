Isco contro Solari: "Non ho le stesse opportunità dei miei compagni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo tante polemiche e discussioni, Isco prende posizione sulla sua delicata situazione al Real Madrid. Lo spagnolo ha sfruttato alcune dichiarazioni, ex proprio dei Blancos che nelle scorse ore aveva detto: "Isco deve sapere che il Real Madrid non aspetta nessuno", la sintesi del suo pensiero. A cui il malagueño ha così risposto: "Sono totalmente d'accordo con De la Red, però quando uno non gode delle stesse opportunità dei suoi compagni la cosa cambia... continuerò lavorando e lottando al massimo in attesa di queste opportunità. Hala Madrid".