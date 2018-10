Isco: "CR7? Non può mancarci un calciatore che voleva andare via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen è tornato a parlare il trequartista del Real Madrid Isco. E l'ha fatto con parole piuttosto pesanti nei confronti di Cristiano Ronaldo: "Manca CR7? No, ci possono mancare giocatori come Bale, o Carvajal. Non Cristiano Ronaldo. Se ne parla da inizio stagione, ma la verità è che non può mancarci un calciatore che voleva andare via".