Isco e la provocazione del Real da 700 milioni, Juve alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il caso Isco tiene banco al Real Madrid, con la Juventus spettatrice interessata. Secondo quanto riferito da Ok Diario, nonostante nessun dirigente del club blanco lo abbia dichiarato pubblicamente, il Real avrebbe fatto sapere al giocatore che per partire dovrà arrivare un'offerta da 700 milioni, pari al valore della sua clausola risolutiva. L'obiettivo, analizza Tuttosport, è chiaro: fargli capire che farebbe meglio a concentrarsi in allenamento piuttosto che mostrare i propri addominali su Instagram. Alla fine dei giochi, però, il braccio di ferro potrebbe favorire comunque la Juve: la richiesta da 700 milioni di euro è ovviamente una provocazione e potrebbe essere semplicemente il preludio a un addio, con Allegri che da anni brama il talento malagueno.