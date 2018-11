Isco e Marcelo nel mirino della Juve: per lo spagnolo tentativo a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La polveriera Real Madrid può aiutare il mercato della Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri sono pronti a un tentativo già a gennaio per Isco, finito addirittura in tribuna contro il Real Madrid. Il giocatore sarebbe pronto a un passo indietro per cercare la pace con Solari, ma le scuse potrebbero non bastare. In ogni caso lo scenario dovrebbe diventare caldo soprattutto in estate. Per Isco, ma anche per Marcelo: ha giocato contro la Roma ma l'obiettivo di strappare l'ultimo grande contratto della carriera e la possibilità di tornare a giocare con CR7 potrebbero fare la differenza. E a Madrid c'è anche uno scontento Marco Asensio.